Chiefs-Rookie Jaylen Watson mit Cinderella-Story: Aus Fast-Food-Restaurant in die NFL

Die Kansas City Chiefs haben auch ihr zweites Saisonspiel gewonnen. Beim 27:24-Sieg über die Los Angeles Chargers spielte sich Jaylen Watson in den Vordergrund. Der Chiefs-Cornerback fing einen Pass vom gegnerischen Quarterback Justin Herbert ab und trug diesen zu einem 99-Yards-Touchdown in die gegnerische Endzone.

„Ich weiß gar nicht, was in dem Moment passiert ist“, sagte der 23-Jährige nach Spielende bei „NFL Network“ und fügte an: „Es ist alles so surreal.“