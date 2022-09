Regionalliga Bayern: Wacker Burghausen zerlegt die kleinen Bayern

In der Regionalliga Bayern muss der FC Bayern München II eine herbe Klatsche hinnehmen. Damit ist der zarte Aufwärtstrend vom letzten Spieltag direkt wieder beendet.

Am 12. Spieltag der Regionalliga Bayern setzte es für den FC Bayern München II eine richtige Klatsche. Bei Wacker Burghausen ging das Team von Trainer Martin Demichelis mit 0:5 unter. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Die kleinen Bayern, die einen Spieltag zuvor mit einem deutlichen 6:0-Heimsieg gegen den SV Heimstetten eine Serie von fünf sieglosen Spielen beenden konnten, starteten erneut stark in die Partie und gingen unglücklich mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeit.

Felix Bachschmid hatte in der 16. Minute für die überraschende Führung der Hausherren gesorgt. Zwar mussten sich die Münchner danach kurz schütteln, übernahmen aber schnell wieder das Kommando und hatten mehrmals die Chance zum Ausgleich. Die beste Möglichkeit hatte Désiré Sègbè in der 40. Minute. Aber der Mittelstürmer schob einen Foulelfmeter am Pfosten vorbei.