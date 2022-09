2. Liga: SV Sandhausen – Hannover 96, 2:3 (0:1)

Cedric Teuchert brachte Hannover in der 14. Spielminute in Führung. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. David Kinsombi sicherte dem SV Sandhausen nach 56 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Havard Nielsen traf zum 2:1 zugunsten von Hannover 96 (65.). Mit einem Doppelwechsel holte Alois Schwartz Matej Pulkrab und Tom Trybull vom Feld und brachte Ahmed Kutucu und Alexander Esswein ins Spiel (70.). Sei Muroya schoss die Kugel zum 3:1 für 96 über die Linie (71.). In der 73. Minute erzielte Bashkim Ajdini das 2:3 für die Sandhäuser. Mit Max Besuschkow und Teuchert nahm Stefan Leitl in der 78. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Enzo Leopold und Sebastian Stolze. Alois Schwartz wollte Sandhausen zu einem Ruck bewegen und so sollten Cebio Soukou und Abu-Bekir El-Zein eingewechselt für Janik Bachmann und Christian Kinsombi neue Impulse setzen (85.). Am Ende punktete Hannover dreifach bei der Heimmannschaft.