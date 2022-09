Reus-Zoff: Mats Hummels wird deutlich nach BVB-Pleite bei City

Zwei Tage nach der bitteren 1:2-Pleite bei Manchester City und der danach ausgelösten Debatte um das Verhältnis zwischen Mats Hummels und Marco Reus, sah sich der BVB-Verteidiger zu einer Stellungnahme via Twitter genötigt.

Hummels erwähnte zu Beginn, sich normalerweise äußerst ungern zu derartigen „(Falsch-) Meldungen“ zu äußern, doch in diesem Falle nerve die Berichterstattung rund um die Szene den Weltmeister von 2014 offenbar zu zu sehr. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

„Sowohl mit Marco als auch mit Emre ging es in Manchester nicht um individuelles Verhalten, sondern um unser mannschaftliches (!) Passivwerden in den letzten 15 Minuten des Spiels“, so der Routinier von Borussia Dortmund.