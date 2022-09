Voss-Tecklenburg nach EM-Hype: „Noch ganz viel zu tun“

Frankfurt am Main (SID) - Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat zum Start der Bundesliga die Herausforderungen bei der Weiterentwicklung des Frauenfußballs hervorgehoben. Nach der erfolgreichen EM in England habe man zwar „die größte Chance, darauf aufzubauen“, sagte die 54-Jährige am Freitag beim DFB-Forum „FF27 Frauen im Fußball“ in Frankfurt/Main. Allerdings betonte sie auch: „Wir haben wirklich noch ganz viel zu tun.“