Dominant zieht LOUD ins große Finale der Valorant Champions ein

In Istanbul findet gegenwärtig das große Finale der Valorant Champions statt. Im Upper Bracket Final trifft LOUD auf OpTic Gaming. .

Es ist das größte Event in der noch jungen eSports-Geschichte von Valorant - die Valorant Champions. Monatelang kämpften die besten Teams um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft des Taktikshooters, doch nur die besten durften nach Istanbul in die Türkei reisen.