WM-Aus? So stehen die Chancen von Florian Wirtz

Es lief die 24. Minute beim Rheinderby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln am 13. März, als Florian Wirtz bei einem Dribbling kurz vor dem gegnerischen Strafraum in einem Zweikampf mit FC-Verteidiger Luca Kilian aus dem Gleichgewicht geriet und sich das linke Knie verdrehte.

Doch an eine zeitnahe Rückkehr in den Spielbetrieb ist für Wirtz nicht zu denken. Heißt auch: Die Chancen des Top-Talents auf eine Teilnahme an der Winter-WM in Katar werden immer geringer.