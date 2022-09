Bundesliga heute LIVE: Mainz 05 - Hertha BSC im TV, Stream und Ticker

Setzt Hertha BSC seinen Höhenflug in Mainz fort? © Imago

Hertha verpasst Sieg gegen Leverkusen knapp

So tippt Thomas Helmer den 7. Bundesliga-Spieltag

Gegen Hertha will die Mannschaft um Kapitän Silvan Widmer also wieder zurückschlagen. Mit einem Sieg würde man kurzzeitig sogar an den Bayern vorbeiziehen und zumindest auf Platz drei übernachten.