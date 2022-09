Basketball-EM: NBA-Stars Antetokounmpo, Jokic, Doncic raus - Team Deutschland als Nutznießer?

Einige Tage ist es her, da ergriff der Guard der polnischen Basketball-Nationalmannschaft, der bei CB Gran Canaria in der spanischen Liga unter Vertrag steht, eine einmalige Chance.

Bei den am Abend anstehenden Halbfinals (ab 17.15 Uhr) steht nur noch einer der drei Sportler auf dem Parkett - Doncic oder Jokic sind es nicht. (SERVICE: Alle Spiele der Basketball-EM im SPORT1-Liveticker)

Mit Sprüchen wie „Nimm mein Baby auf den Arm, ich muss noch ein Halbfinale spielen“ kursiert die Aufnahme des Trios aktuell in den sozialen Netzwerken. Sie steht dabei sinnbildlich für eine Erkenntnis, die sich bei der EM herauskristallisiert hat.

Teamspirit bei Basketball-EM wichtig

Stattdessen kämpfen Teams um Medaillen, mit denen vor dem Turnier nicht unbedingt zu rechnen war: Die alternden Spanier und Franzosen, Gastgeber Deutschland und gerade Underdog Polen, hätten sicherlich die wenigsten im Halbfinale erwartet. Schon gar nicht in dieser Kombination. (SERVICE: Das sind die größten Stars der Basketball-EM)

Denn: Individuell hat keines der Teams im Halbfinale einen absoluten Ausnahme-Könner, der auch in der NBA zu den Superstars gezählt werden würde, als Mannschaft funktionieren die vier Nationen dafür hervorragend.

Jokic, Doncic, und Antetokounmpo raus

Giannis Antetokounmpo scheiterte mit der griechischen Nationalmannschaft gegen Gastgeber Deutschland. Der „Greek Freak“ selbst flog bereits fünf Minuten vor dem Ende mit seinem zweiten unsportlichen Foul aus der Halle. Hätte der Bucks-Profi bis zum Ende auf dem Feld gestanden, hätte das an der Griechen-Pleite aber auch nichts mehr geändert.

Seine Mitspieler erwiesen sich als wenig verlässliche Scoring-Optionen, zudem errichteten die Deutschen vor allem in der zweiten Halbzeiten in der Zone oft mit allen fünf Spielern eine „Mauer“, die Antetokounmpo dazu zwang, den Ball an Teamkollegen abzugeben.