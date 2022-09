Tennis: Friedsam erreicht Halbfinale von Portoroz

Anna-Lena Friedsam hat beim Tennisturnier in Portoroz das Halbfinale erreicht. Die 28-Jährige aus Neuwied lag gegen die Französin Diane Parry bereits mit Satz und 1:4 in Rückstand, ehe sie noch mit 1:6, 7:6 (7:4) und 6:3 in die nächste Runde einzog. Dort spielt sie am Samstag gegen Katerina Siniakova (Tschechien) oder Jasmine Paolini (Italien) um den Finaleinzug. (Alle Infos zum Tennis)