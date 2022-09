2. Bundesliga heute live: Hannover, Braunschweig, HSV, Bielefeld im TV, Stream, Ticker

Arp will Jugendklub HSV ärgern - doch scheitert an Heuer-Fernandes

Der Hamburger SV schielt nach zuletzt drei Siegen in Folge am 9. Spieltag auf die Tabellenspitze. Die Bundesliga-Absteiger Fürth und Bielefeld befinden sich im Krisenmodus.

Springt der Hamburger SV an die Tabellenspitze? Nach dem Sieg am vergangenen Wochenende in Kiel will der HSV auch am 9. Spieltag der 2. Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf gewinnen.