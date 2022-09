Darts: PDC Belgian Darts Open live bei SPORT1 im Free-TV und im Stream

Die Top-Stars der Szenen treffen sich vom 23. bis 25. September bei den Belgian Darts Open in Wieze. SPORT1 überträgt das Turnier live im Free-TV und im Stream.

Erstmals in der Darts-Geschichte finden die Belgian Darts Open statt. In Wieze, einem kleinen Ort zwischen Brüssel und Gent, gehen die Stars der PDC vom 23. bis 25. September an den Start - und SPORT1 übertragt das Debüt live.