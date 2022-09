Tennis: Djokovic: "Unglaubliche Momente" mit Federer

„Es ist eine Ehre, Dich auf und neben dem Platz zu kennen, und es wird so für viele weitere Jahre sein“, schrieb Djokovic und schickte Wünsche an die Familie Federer: „Ich weiß, dass dieses neue Kapitel erstaunliche Dinge für Dich, Mirka, die Kinder, alle Deine Lieben und die Roger-Fans bereithalten wird, auf die sich alle freuen können.“

Die „Großen 4″ ein letztes Mal beim Laver Cup

2019 in Wimbledon wehrte Djokovic zwei Matchbälle ab und bezwang Federer in einem denkwürdigen Match in fünf Sätzen. (DATEN: Aktuelle Tennis-Weltrangliste der Herren)

Bei Federers Abschiedsshow in der kommenden Woche in London stehen beide gemeinsam mit Nadal (Spanien) und Andy Murray (Großbritannien) in einem Team. Die „Großen 4″ vertreten Europa beim Laver Cup gegen den Rest der Welt. „Ich freue mich darauf, Deine Leistungen zu feiern - wir sehen uns in London“, schrieb Djokovic.