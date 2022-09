Kiriko: "Ein Traum, der wahr wird" - Fähigkeiten & Expertenstimmen zur neuen OW2-Heldin

In den letzten Wochen gab es immer mehr Leaks zu den Fähigkeiten der neuen Supporterin, die zum Start von Overwatch 2 verfügbar sein wird. Wir haben uns Kirikos Kit genauer angeschaut und in der Overwatch-Szene nachgefragt, welchen Ersteindruck der neue Charakter hinterlässt.

Kiriko: Alle Fähigkeiten in der Übersicht

Als neuer Charakter in den Reihen der Supporter ist die primäre Kraft der Ninja-Heilerin das Anheften von Heilungs-Talismanen an Mitspieler. Diese kleinen, Pergament-ähnlichen und mit Schriftzeichen bestückten Kärtchen unterstützen verbündete Truppen durch einen Regenerationsschub. Vergleichen könnte man den Ablauf mit dem Repair-Pack von Brigitte.

Kiriko – das sagt die Szene

Amir „Amir“ Ahmed (Coach Team Peps, ex. Coach Uprising Academy): „Seit Ana gab es keinen Support mehr, der so vielseitig und anspruchsvoll war. Kiriko wird einen frischen Wind in die sonst monotone Landschaft der Supporter bringen, auf den die Playerbase schon so lange wartet. Die einzige Sorge, die bleibt, ist, dass ihr Kit etwas überladen scheint. Ich hoffe, dass Blizzard Anpassungen vornimmt.“