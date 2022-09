Jadon Sancho nicht für England nominiert - das sorgt für Verwunderung

Jadon Sancho ist auch für das am Donnerstag verkündete Aufgebot von Nationaltrainer Gareth Southgate nicht nominiert worden und somit bei den letzten Länderspielen im Vorfeld der WM in Katar kein Teil der Three Lions.

Experte: Sancho statt Grealish!

„Ich denke, er wird überrascht sein“, schätzte Hargreaves die Reaktion des jungen Engländers ein, denn „er hat gut gespielt, er war in dieser Saison in einer sehr guten Form“.

„Aber“, fügte der frühere Mittelfeldspieler an, „es liegt nicht in seiner Hand. Alles, was er tun kann, ist, in dieser Saison gut zu spielen, und heute war es wieder eine gute Leistung, wie gegen Liverpool.“