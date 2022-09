Anzeige

Seoane lobt Schick: "Läuft viel, kämpft viel" Bayer-Trainer lobt Stürmer-Star

Unfassbare Flugkurve: Dieser Hertha-Treffer ist unhaltbar

SID

Nach dem Erfolg in der Champions League will nun Bayer Leverkusen auch den Negativtrend in der Bundesliga beenden. Trainer Gerardo Seoane lobt vor dem Spiel gegen Bremen einen der Star-Spieler.

Bayer Leverkusens Gerardo Seoane möchte die positive Energie nach dem Erfolgserlebnis in der Champions League mit in die Fußball-Bundesliga nehmen. „Das Spiel war sehr taktisch geprägt von beiden Teams. Diese Disziplin werden wir benötigen“, sagte der Bayer-Trainer auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger Werder Bremen (Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Am Tag nach dem 2:0-Sieg gegen den spanischen Topklub Atletico Madrid sei seine Mannschaft zuversichtlich und stolz gewesen, sagte Seoane: „Aber die Spieler waren auch müde - physisch und mental hat es ihnen viel abverlangt.“

Anzeige

Beim Bundesliga-Duell gegen Werder, in dem der Tabellen-17. nach dem historisch schlechten Saisonstart den zweiten Ligasieg der noch jungen Spielzeit einfahren will, kann Seoane weiter nicht auf die Offensivspieler Karim Bellarabi und Amine Adli zurückgreifen: „Sie sind im Aufbautraining. Es wird noch die eine oder andere Woche dauern, bis sie ins Mannschaftstraining zurückkehren.“