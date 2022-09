FIFA 23: Bundesliga-Stars vorgestellt - Bayern dominiert, Bellingham und Schick größte Gewinner

Manuel Neuer ist nach dem Abgang von Superstar Robert Lewandowski der einzige Spieler mit 90er-Wertung in der Bundesliga.

EA Sports hat die 23 besten Spieler der Bundesliga veröffentlicht und damit für heiße Diskussionen gesorgt. Angeführt wird die Spitzenriege von gleich fünf Bayern-Spielern, zu denen auch Neuzugang Sadio Mané zählt. Der Senegalese ist mit 90 Tempo und 88 Dribbling einer der agilsten Bundesliga-Akteure in FIFA 23.

FIFA 23: Bellingham in den Fußstapfen von Götze

Trotz alledem tritt der Bayern-Block mit elf Spielern in den Top-23 sehr dominant auf. Dauerrivale Borussia Dortmund kommt nur auf vier Spieler, von denen Süle und Reus mit 85 die höchsten Wertungen einheimsen. Dortmunds neuer Innenverteidiger konnte dabei ganze drei Punkte zum Vorjahr dazugewinnen und schließt damit an seine Form aus FIFA 20 an.