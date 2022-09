Ringer-WM: Deutsche weiter chancenlos

Für die deutschen Ringer ist bei der WM in Belgrad auch weiter nichts zu holen. Am drittletzten Wettkampftag schied Freistilspezialist Kevin Henkel (70 kg) in der Hoffnungsrunde aus und verpasste den Einzug ins kleine Finale. Johannes Mayer (92 kg) und Horst Lehr (57 kg) verloren jeweils frühzeitig. Für beide ist im besten Fall nur noch der Einzug in die Hoffnungsrunde möglich.