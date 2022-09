"Hervorragend, da brauchen wir nicht viel reden": Nagelsmann-Lob für Mazraoui

Bayern München kann im Bundesliga-Derby beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) auf die zuletzt angeschlagenen Verteidiger Dayot Upamecano und Benjamin Pavard zurückgreifen. „Bei Upamecano sieht es gut aus, er wird spielen können. Dasselbe gilt für Pavard“, sagte Trainer Julian Nagelsmann, dem nur die verletzten Lucas Hernández und Kingsley Coman fehlen.

Pavard dürfte dennoch zunächst auf der Bank sitzen. Nagelsmann kündigte an, dass Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui nach seiner guten Leistung als Joker im Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona (2:0) von Beginn an auflaufen werde. (Nagelsmann-PK: Die wichtigsten Aussagen)

Nagelsmann lobt Mazraoui

„Hervorragend, da brauchen wir nicht viel reden, er hatte gute Offensivaktionen und hat sehr gut verteidigt, was gegen Barcelona nicht leicht ist“, sagte Nagelsmann auf SPORT1 -Nachfrage über die Leistung des Sommer-Neuzugangs: „Er hatte zwei, drei richtig gute Momente. Wenn er einmal nicht klärt, ist Pedri durch.“

Mazraoui habe es „gut gemacht, spürt von mir mehr Vertrauen und hat auch mehr Vertrauen in sich selber. Er wird morgen beginnen und kann zeigen, was in ihm steckt.“