Glasner kritisiert Terminkalender: "Grenze überschritten"

Trainer Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt hat angesichts der Belastung durch die Spiele in der Champions League Verständnis für die wechselhaften Leistungen seiner Schützlinge in der Fußball-Bundesliga. „Ist es möglich, alle drei Tage an die Leistungsgrenze zu gehen?“, fragte der Coach vor dem Punktspiel am Samstag beim VfB Stuttgart (15.30 Uhr im LIVETICKER): „Vielleicht ist die Latte zu hoch gelegt, alle drei Tage ein Feuerwerk zu erwarten.“