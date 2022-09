FC Bayern: Reaktionen auf Rekord-Deal des FC Barcelona - "Cool, dass mehr Geld in die Hand genommen wird"

„Es ist cool zu sehen, dass im Frauenfußball mehr Geld in die Hand genommen wird, um auch solche Transfers zu tätigen“, sagte Nationalspielerin Lea Schüller im SPORT1 -Interview: „Der letzte ist schon länger her mit Pernille Harder ( Anm. d. Red.: Chelsea bezahlte vor zwei Jahren 350.000 Euro für die Dänin aus Wolfsburg ). Wenn das vielleicht in kürzeren Abständen immer wieder vorkommen würde, ist man auf dem richtigen Weg.“

Vor dem Saisonstart der Frauen-Bundesliga - der FC Bayern gastiert am Freitagabend bei Eintracht Frankfurt - befürwortet die Münchnerin also die aktuelle Entwicklung. Anderer Meinung ist Bianca Rech, Sportliche Leiterin des FC Bayern.

Barcas Mega-Deal: „Kann dem Frauenfußball schaden“

„Am Ende“, fügte die 28-Jährige an, „weiß man nicht, warum sie für so viel Geld wechseln sollte oder musste. Von daher ist es schön, aber auch kein Thema, das uns als Spielerinnen betrifft.“

Mega-Transfer auch in der Bundesliga?

Sie findet: „Da muss jeder Verein seine Strategie finden, was sie auch ausgeben wollen - und wenn es die Vereine in der Bundesliga nicht machen, finde ich das auch okay.“

Schüller glaubt: „Die Bedingungen in Deutschland sind noch nicht gut genug sind. Mit Wolfsburg und Bayern wäre das möglich. Der Rest der Liga hat für so etwas zu wenig Geld. Da muss erst an sowas gearbeitet werden und generell an den Bedingungen, die in Deutschland herrschen. Ich hoffe, dass es schon irgendwann möglich ist in Deutschland, aber da fehlt noch was.“