Basketball-EM: "Warte auf Entschuldigung von Giannis" - Johannes Thiemann bei SPORT1 im Interview

Deutschland will nach dem Griechenland-Coup bei der Basketball-EM auch gegen Spanien gewinnen. Im SPORT1-Interview spricht Johannes Thiemann über das Halbfinale, die Titel-Ambitionen und sein Duell mit Giannis Antetokounmpo.

Im Halbfinale gegen Spanien ( ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ) kann das DBB-Team zum ersten Mal seit 17 Jahren wieder in ein großes Finale einziehen. (SERVICE: Alle Spiele der Basketball-EM im SPORT1-Liveticker)

Thiemann wartet auf Entschuldigung von Giannis

SPORT1: Herr Thiemann, haben Sie Giannis in Ihrer Tasche gefunden (Wortspiel bei Twitter, Anm. d. Red.)?

Johannes Thiemann: Das ist ein spannender Tweet, aber ich glaube nicht. Auch, wenn es ein gutes Spiel war und wir uns sehr gefreut haben, würde ich nicht so weit gehen.

Thiemann: Ist natürlich nicht so leicht wegzustecken. Der Typ ist, wie man sieht, eine Maschine. Der Schlag hat mich schon ganz gut erwischt.

Thiemann: Er ist rausgeflogen und muss dann die Halle verlassen. Also hat er sich nicht entschuldigt. Da warte ich noch drauf, dass er vielleicht bei Instagram eine Nachricht schreibt.

Thiemann findet gute TV-Quote „mega“

SPORT1: Wie fühlt es sich an, wenn man parallel zu Bayern gegen Barca läuft - und trotzdem Begeisterung entfachen und gute Einschaltquoten generieren kann?

Thiemann: Das ist mega! Das ist echt unglaublich und ich bin froh, dass es im Free-TV läuft und dass sich die Leute dafür interessieren und zugucken. Das ist so wichtig für den Sport. Klar, wenn Bayern zeitgleich läuft und wir trotzdem solche Quoten haben, hoffe ich, dass es am Freitag nochmal mehr wird und wir nochmal so eine Leistung bringen können.