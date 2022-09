FC Bayern: PK vor Augsburg im Liveticker - Nagelsmann spricht über Hernandez

Vor der Partie beim FC Augsburgs verrät Julian Nagelsmann, wie der FC Bayern nach zuletzt drei Remis die Kehrtwende einleiten will. Die Bayern-PK im Liveticker auf SPORT1.

Nach dem wichtigen Champions-League-Sieg gegen den FC Barcelona steht nun wieder der Alltag für den FC Bayern an - die Bundesliga.

Vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg ( Samstag, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ) spricht Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz über den nicht zu unterschätzenden Gegner und verrät, wie die Bayern nach zuletzt drei Remis die Kehrtwende in der Liga einleiten wollen.

+++ Nagelsmann über die Remis +++

+++ Die PK ist gestartet +++

+++ Bayern zuletzt mit drei Remis +++

Nach einem perfekten Start in die Saison ist der Rekordmeister zuletzt drei Mal gestrauchelt und kam in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach (1:1), Union Berlin (1:1) und VfB Stuttgart nur zu drei Remis. Das kostete die Tabellenführung. Gegen den FCA ist ein Sieg beinahe Pflicht. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

+++ Pressekonferenz startet um 12 Uhr +++

Die Bayern stehen mit 12 Punkten etwas überraschend in der Bundesliga nur auf Tabellenplatz drei - hinter dem SC Freiburg (13) und Union Berlin (14). In Augsburg wollen die Münchner endlich wieder einen Dreier einfahren, ehe es in die Länderspielpause geht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)