Emotionale Enthüllungen! Hansi Flick macht schwere Schicksalsschläge öffentlich

Hansi Flick erlebt in den vergangenen Jahren die beste Zeit seiner Trainerkarriere. Doch privat ging der Coach zuvor durch ein tiefes und emotionales Tal.

So private Einblicke in sein Leben hat Hansi Flick wohl noch nie gegeben.

Der Bundestrainer hat Medientermine in der Vergangenheit nicht immer geliebt und dabei insbesondere wenig über sein Privatleben abseits der Fußballstadien verraten.

Doch nun hat er gemeinsam mit Autor Jonathan Sierck ein Buch geschrieben. Es trägt den Titel: „Im Moment - Über Erfolg, die Schönheit des Spiels und was im Leben wirklich zählt“ und erscheint am 20. September.

Flick berichtet von Drama-Sommer 2010

Auf den 224 Seiten gibt Flick einen emotionalen Einblick in seinen Werdegang. Die Bild veröffentlichte bereits Teile des Werkes, in denen der Bundestrainer von mehreren Dramen aus dem Sommer 2010 berichtet.

Hansi Flick: Frau Silke hatte Brustkrebs

Dabei ging es auch Flick selbst schlecht: „Ich lag abends deutlich häufiger mit Tränen in den Augen im Bett, als es bei ihr der Fall war.“

Seine Frau überstand die Krankheit, doch trotzdem sieht der Coach die Welt nun anders: „Den Tod und die eigene Vergänglichkeit gespiegelt zu bekommen, verändert etwas in einem.“

Flick trauerte um Frau seines besten Freundes

„Jogi und ich besuchten an jenem Abend das Champions-League-Spiel FC Basel gegen Bayern München in der Schweiz und ich hatte mein Mobiltelefon absichtlich im Auto gelassen“, heißt es in dem Buch.