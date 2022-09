NBA: Dennis Schröder - neuer Vertrag nach EM-Gala?

NBA-Experten glauben an neuen Schröder-Vertrag

Nach dem deutschen Halbfinaleinzug twitterte der NBA-Experte, dass es mutig sei, „bei dieser EuroBasket zu spielen, ohne einen NBA-Vertrag in der Tasche zu haben. Aber in Ligakreisen gibt es immer mehr Gerüchte bezüglich seiner Jobaussichten.“

Auch Brett Siegel von Sports Illustrated ist davon überzeugt, Schröder in der kommenden Saison in der NBA spielen zu sehen. Zwar sei er nicht der beste Guard der Liga und habe Schwächen von Außen, aber „es wäre sehr schwer, eine Liste mit 30 verschiedenen Point Guards zu erstellen, die besser sind als er, wenn es darum geht, Spielzüge zu entwickeln und vom Dribbling aus zu punkten.“

Für Schröder selbst spielt der Umstand, dass er ohne Vertrag in das Turnier gegangen ist, keine Rolle. Darauf angesprochen sagte er bereits vor dem ersten Spiel, dass sich sein Berater darum kümmere. So erklärte Schröder, sein Agent telefoniere „mit allen Teams. Ich mache meinen Job, und er macht seinen.“

In seiner Karriere spielte er für die Atlanta Hawks, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers, Boston Celtics und Houston Rockets. In der Saison 2019/20 wurde er sogar für den Award zum „Sixth Man of the Year“ nominiert. In der NBA stand er bislang in 621 Spielen auf dem Parkett.