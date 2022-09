„Affengeiler“ Sieg: Baumgart rotiert erfolgreich

Es war schon Nacht über Müngersdorf, und Nizza war in diesem Moment ziemlich weit weg für Steffen Baumgart. Der Trainer des 1. FC Köln stand vor der bebenden Tribüne und freute sich, dass jetzt der Fußball wieder im Fokus stand. „Die Mannschaft reißt sich auf dem Platz den Hintern auf, die Fans auf der Tribüne“, sagte er bei RTL, „besser geht es nicht. Affengeil.“

Es war schon Nacht über Müngersdorf, und Nizza war in diesem Moment ziemlich weit weg für Steffen Baumgart. Der Trainer des 1. FC Köln stand vor der bebenden Tribüne und freute sich, dass jetzt der Fußball wieder im Fokus stand. „Die Mannschaft reißt sich auf dem Platz den Hintern auf, die Fans auf der Tribüne“, sagte er bei RTL, „besser geht es nicht. Affengeil.“

Eine Woche nach den schlimmen Krawallen vor dem Spiel beim OGC Nizza (1:1) war das 4:2 (2:0) gegen den 1. FC Slovacko eine gelungene Heimpremiere in der Conference League - in fast jeder Hinsicht. Das Stadion war laut, aber friedlich. Der erste Sieg brachte die Tabellenführung in Gruppe D. Und der FC funktionierte auch ohne gleich vier absolute Leistungsträger ordentlich.