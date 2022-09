Kramer: Schalke „mit positiver Emotionalität“ ins Derby

Rückkehrer Schalke 04 will im Revierderby der Fußball-Bundesliga am Samstag beim Erzrivalen Borussia Dortmund nicht nur als Kulisse fungieren.

Rückkehrer Schalke 04 will im Revierderby der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Erzrivalen Borussia Dortmund nicht nur als Kulisse fungieren. „Die Jungs freuen sich sehr darauf. Das ist die beste Voraussetzung, mit einer positiven Emotionalität in ein Spiel zu gehen“, beschrieb Schalkes Trainer Frank Kramer in einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Gruppe die Stimmung in seinem weitgehend ohne Derby-Erfahrung ausgestatteten Team.