Wagner über EM-Halbfinale: "Eines der wichtigeren Spiele"

„Es ist auf jeden Fall eines der wichtigeren Spiele. In der NBA durfte ich noch nicht so viele wichtige Spiele spielen“, sagte der 21-Jährige: „Ich werde da jetzt nicht nervöser rangehen, sondern meine normale Routine machen. Und dann läuft es hoffentlich gut.“

Am Freitag (20.30 Uhr/MagentaSport und RTL) spielen die deutschen Basketballer beim Heim-Turnier in Berlin um den Einzug ins Finale am Sonntag.