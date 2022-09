2. Liga: SSV Jahn Regensburg – FC St. Pauli (Sonntag, 13:30 Uhr)

Nach sechs Ligaspielen ohne Sieg braucht der SSV Jahn Regensburg mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Sonntag, im Spiel gegen den FC St. Pauli. Der SSV zog gegen den SC Paderborn 07 am letzten Spieltag mit 0:3 den Kürzeren. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich St. Pauli kürzlich gegen den SV Sandhausen zufriedengeben.