2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am Sonntag geht es für den 1. FC Kaiserslautern zu einem Gegner, dem zuletzt vieles gelang: Seit fünf Partien ist der 1. FC Heidenheim 1846 nun ohne Niederlage. Mit einem 0:0-Unentschieden musste sich Heidenheim kürzlich gegen den Karlsruher SC zufriedengeben. Das letzte Ligaspiel endete für FCK mit einem Teilerfolg. 3:3 hieß es am Ende gegen den SV Darmstadt 98.

Wer Lautern als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 19 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Offensiv sticht der Gast in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 16 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Drei Erfolge, vier Unentschieden sowie eine Pleite stehen aktuell für die Elf von Trainer Dirk Schuster zu Buche. In den jüngsten fünf Auftritten brachte der 1. FC Kaiserslautern nur einen Sieg zustande.