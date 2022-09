Anzeige

"Federer vollendet sein großartiges Werk": Pressestimmen zum Karriereende des Tennis-Superstars „Federer vollendet sein Werk“

Karriereende! Federer hört auf

Roger Federer beendet mit 20 Grand-Slam-Titeln seine aktive Karriere. Die Sportwelt verneigt sich vor dem 41-Jährigen. SPORT1 fasst die Pressestimmen zum Karriereende von „King Roger“ zusammen.

Der Maestro des Tennis tritt ab.

Roger Federer beendet nach dem Laver Cup seine Karriere. Der 41-Jährige hatte schon in den vergangenen Jahren immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen, die ihn jetzt auch zum Rücktritt zwingen.

Die Ankündigung des Schweizers bewegt die Sportwelt. Zahlreiche Weggefährten und Stars aus anderen Sportarten teilten ihr Bedauern über das Karriereende mit.

Die Bedeutung des 20-maligen Grand-Slam-Siegers ist bei den weltweiten Reaktionen zu spüren. Auch die Medienwelt verneigt sich vor Federer.

SPORT1 fasst internationale Pressestimmen zusammen.

Schweiz

Blick: „Federer tritt zurück! King Roger dankt ab. Eine einzigartige Sportlerkarriere geht zu Ende. Roger Federer erklärt auf seinem Instagram-Profil den Rücktritt. Ein Schock mit Ansage für die Millionen Fans weltweit.“

Neue Zürcher Zeitung: „Roger Federer: Zu groß für die Schweiz. Roger Federer beendet die Karriere als einer der größten Sportler der Geschichte. Nicht nur die Erfolge, sondern auch die Bescheidenheit, in der er diese hinnahm, macht ihn zur Ausnahmeerscheinung. Überall auf der Welt würdigt man das mehr als in seiner Heimat.“

SRF: „Nach dem Laver Cup ist Schluss: Roger Federer beendet seine Karriere!“

Tagesanzeiger: „Die Sport-Welt steht für einen Moment still. Der King of Tennis erklärt in einem Schreiben seinen Abgang.“

Luzerner Zeitung: „Tennis-König Roger Federer tritt zurück!“

England

Sun: „Fed Up! Roger Federer tritt mit 41 Jahren nach historischen 20 Grand-Slam-Titeln verletzungsbedingt vom Tennis zurück - sein letztes Spiel findet nächste Woche statt. Roger Federer gibt seinen Schock-Rücktritt im Alter von 41 Jahren bekannt. Die Schweizer Legende gewann in seiner glanzvollen Karriere unglaubliche 20 Grand-Slam-Titel.“

Guardian: „Ein Gamechanger und ein Gentleman: Roger Federer nennt hört endlich auf. Er hatte eine der größten Tennis-Karrieren, sammelte Titel in erstaunlicher Geschwindigkeit und gewann Fans mit seinem beeindruckenden Stil.“

Daily Mail: „Der Schweizer Maestro geht als einer der ganz Großen des Sports in den Ruhestand.“

Express: „Roger Federer kündigt in einer emotionalen Botschaft an die Fans seinen Rücktritt beim Laver Cup an.“

Sky: „Tennis-Champion Roger Federer kündigt nach 20 Grand Slams seinen Rücktritt an. Tennis-Champion Roger Federer hat seinen Rücktritt bekannt gegeben, nachdem er mit Herausforderungen in Form von «Verletzungen und Operationen» konfrontiert war.“

Daily Star: „Roger Federer tritt in den Ruhestand: Der Tennisstar dankt seinen Fans für die ‚unglaubliche‘ Reise.“

Spanien

Marca: „Abschied vom Mythos: Tennis-Maestro Federer gibt seinen Rücktritt bekannt.“ (NEWS: Alles Wichtige zum Tennis)

AS: „Abschied eines Riesen. Federer hängt den Schläger an den Nagel. Der 41-jährige Schweizer kündigt in den sozialen Netzwerken an, dass der Laver Cup sein letztes Turnier auf der Tour sein wird.“

Mundo Deportivo: „Roger Federer gibt seinen Rücktritt vom Profitennis bekannt.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Federer zieht sich zurück: „Tennis war großzügiger, als ich es mir je vorgestellt hätte.“ Der Schweizer Champion kündigt in den sozialen Medien seinen Ausstieg aus dem Wettkampf an: „Der Laver Cup wird mein letztes Turnier sein.““

Corriere dello Sport: „Federer geht in Rente: Abschied vom Tennis mit einem in den sozialen Medien veröffentlichten Brief. Roger Federer bleibt stehen und sagt: „Genug!“ Er zieht sich vom Tennis zurück.“

Corriere della Sera: „Roger Federer kündigt Rücktritt an: Laver Cup wird mein letztes Event sein.“

Tuttosport: „Ciao Champion! Federer verkündet seinen Rücktritt.“

Frankreich

L‘Equipe: „Roger Federer, der Mann hinter der Ikone. Roger Federer, der am Donnerstag verkündete, dass er nach dem Laver Cup in den Ruhestand gehen wird, ist nicht nur das absolute Idol, das weit über den Normalsterblichen schwebt. Er ist ein Champion und ein Mensch, der sich seit fast 20 Jahren auf der Tour entwickelt hat.“

Le Monde: „Roger Federer, die Tennislegende am Ende einer immensen Karriere.“

Le Parisien: „Roger Federer, Tennislegende, gibt seinen Rücktritt vom Sport bekannt.“

Österreich

Krone: „Eine Legende dankt ab: Tennis-Star Roger Federer verkündet Karriereende!“