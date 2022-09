FC Bayern: "Einer der Besten in Europa" - Wandlung des Leroy Sané nach Salihamidzic-Ansage

Nachdem Leroy Sané in der Vergangenheit häufig in der Kritik gestanden hat, blüht er nun auf. Der Bayern-Star ruft endlich sein Potenzial ab - zur Freude der Bayern-Verantwortlichen.

Wurde dem 26-Jährigen in der Vergangenheit noch unterstellt, dass er in wichtigen Partien oft untertaucht und (fast) nicht zu sehen ist, so hat er dieses Vorurteil in der laufenden Saison im Nu weggewischt. (EINZELKRITIK: FCB-Abwehr entnervt Lewandowski)