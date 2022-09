Conference League: 1. FC Köln schlägt Slovacko dank Doppelpack von Ljubicic

Der 1. FC Köln besiegt Slovacko dank Doppelpacker Ljubicic. Die Blamage gegen den Außenseiter wird gerade so abgewendet.

Die Mannschaft von Steffen Baumgart gewann am zweiten Spieltag der Conference League gegen den 1. FC Slovacko aus Tschechien ein wildes Spiel mit 4:2 (2:0).

Gegen einen anfangs deutlich unterlegenen Gegner brachten Sargis Adamyan (10.) und Florian Dietz (42.) den FC in Führung. Jan Kalabiska (49.) und Milan Petrzela (52.) sorgten in kürzester Zeit für den Ausgleich, Dejan Ljubicic (65., Foulelfmeter/73.) traf doppelt zum Sieg.

Köln gegen Slovacko zählt als Risikospiel

Die eigentlich nicht sonderlich brisante Begegnung war unter den Eindrücken des Kölner Duells beim OGC Nizza (1:1) von der UEFA zum Risikospiel hochgestuft worden - was letztlich wirkte wie Symbolpolitik. (NEWS: So schlimm war‘s wirklich in Nizza)