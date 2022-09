Premier League: Ex-Rekord-Transfer Carroll lehnt Geldsegen aus Iran ab

2011 wechselte der erst 22-jährige Carroll für 41 Mio. Euro von Newcastle nach Liverpool - Rekordablöse für einen britischen Spieler. Der Wechsel zu den Reds erwies sich für beide Seiten als Reinfall und die Karriere des großgewachsenen Stürmers nahm nie wieder so richtig Fahrt auf.

Laut Daily Mail lehnte der zuletzt vereinslose Carroll einen hoch dotierten Vertrag von Tractor SC ab. Der iranische Erstligist soll dem Engländer einen Ein-Jahres-Vertrag angeboten haben - vergütet mit rund 23.000 Euro in der Woche.

In der vergangenen Saison spielte Carroll in der Championship für den FC Reading und West Brom. In 23 Spielen konnte der Stürmer fünf Tore erzielen.