Europa League: SC Freiburg dominiert bei Olympiakos Piräus - Doppelpack von Gregoritsch

Der SC Freiburg setzt seinen Höhenflug fort. In der Europa League gelingt ein deutlicher Auswärtssieg, Michael Gregoritsch ist gleich doppelt erfolgreich.

Nächstes Ausrufezeichen im Hexenkessel: Der beeindruckend souveräne SC Freiburg reitet auch in der Europa League weiter auf der Erfolgswelle.

Im stimmungsvollen Duell beim griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus setzte sich der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga im Stile einer Spitzenmannschaft mit 3:0 (2:0) durch und schob sich damit in eine ausgezeichnete Position im Kampf ums Weiterkommen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Nicolas Höfler (5.) und Michael Gregoritsch (25./53.) trafen im Karaiskakis-Stadion für das Team von Trainer Christian Streich und sorgten nach dem Zittersieg zum Auftakt gegen Aserbaidschans Meister Qarabag Agdam (2:1) für einen Traumstart in die Gruppenphase. Auf die Breisgauer wartet nun der Doppelpack gegen den FC Nantes, zunächst steht das Heimspiel am 6. Oktober an.