Davis Cup: Australien vor Qualifikation zum Finalturnier

SID

Australien hat in der deutschen Davis-Cup-Gruppe in Hamburg auch seine zweite Partie gewonnen und steht vor dem Einzug ins Finalturnier in Malaga.

Das Team von Kapitän Lleyton Hewitt setzte sich gegen Frankreich 2:1 durch, zum Auftakt hatten die Australier Belgien 3:0 geschlagen. Am Sonntag (ab 14.00 Uhr/ServusTV) geht es gegen Deutschland womöglich um den Gruppensieg, die ersten beiden Teams der Zwischenrunde qualifizieren sich für die Endrunde. (NEWS: Alles Wichtige zum Tennis)

Am Rothenbaum glich Alex de Minaur, in Abwesenheit des Wimbledonfinalisten Nick Kyrgios die australische Nummer eins, die französische Führung aus. Der 23-Jährige gewann gegen Benjamin Bonzi 6:3, 1:6, 6:4. Den entscheidenden Punkt holte das Doppel Matthew Ebden/Max Purcell gegen Nicolas Mahut/Arthur Rinderknech (6:4, 6:4). Jason Kubler verlor sein Match gegen Richard Gasquet (2:6, 4:6).

