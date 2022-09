Beeindruckend souverän: Freiburg schlägt Piräus verdient

Michael Gregoritsch (l.) traf doppelt in Piräus © AFP/SID/ARIS MESSINIS

Der beeindruckend souveräne SC Freiburg reitet auch in der Europa League weiter auf der Erfolgswelle.

Frankfurt am Main (SID) - Christian Streich herzte seine Profis um Matchwinner Michael Gregoritsch, die mitgereisten Fans feierten das nächste Ausrufezeichen im Hexenkessel: Der beeindruckend souveräne SC Freiburg reitet auch in der Europa League weiter auf der Erfolgswelle. Im stimmungsvollen Duell beim griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus setzte sich der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga im Stile einer Spitzenmannschaft mit 3:0 (2:0) durch und schob sich damit in eine ausgezeichnete Position im Kampf ums Weiterkommen.