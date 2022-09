Handball: Magdeburg gelingt das Champions-League-Comeback

Das Team von Trainer Bennet Wiegert gewann zum Auftakt der Gruppenphase bei Dinamo Bukarest 30:28 (16:16). 16 Jahre lang hatte Magdeburg in der Königsklasse gefehlt, in diesem Jahr ist der SCM neben dem THW Kiel der zweite deutsche Vertreter in Europas Eliteklasse.

Auch Kiel startet mit Sieg

Der deutsche Rekordmeister aus Kiel war bereits am Mittwoch souverän gestartet. Der THW setzte sich gegen den norwegischen Titelträger Elverum Handball mit 36:26 durch. Kiel trifft in der Gruppe B unter anderem auf Titelverteidiger FC Barcelona, Vorjahresfinalist Lomza Industria Kielce mit Nationaltorhüter Andreas Wolff, Aalborg Handbold um Superstar Mikkel Hansen sowie Ungarns Meister Pick Szeged.

Der viermalige Titelträger peilt bei seiner 25. Champions-League-Teilnahme das Erreichen des Final Four an, das am 17. und 18. Juni 2023 in Köln stattfindet. Nächster Gegner ist am nächsten Mittwoch RK Celje aus Slowenien.