Europa League: Ronaldo beendet lange Durststrecke mit besonderem Premierentor

Mega-Gehalt! Wechselt Ronaldo jetzt doch in die Wüste?

Der Portugiese erzielte in der Europa League gegen Sheriff Tiraspol per Elfmeter das zwischenzeitliche 2:0 für Manchester United. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Für Ronaldo eine Premiere: Der Treffer in der 39. Spielminute war das erste Tor des 37-Jährigen in der Europa League.

Zugleich beendete Ronaldo mit seinem ersten Saisontreffer eine lange Durststrecke. Sein letztes Tor für die Red Devils hatte er Anfang Mai in der Premier League erzielt.

Ronaldo: Rekordtorschütze in der Champions League

Zuletzt hatte Ronaldo im zarten Alter von 19 Jahren so lange auf sein erstes Pflichtspieltor warten müssen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Neben seinem ersten Tor in der Europa League ist der Angreifer nach wie vor der Rekordtorschütze in der Champions League. In der Königsklasse traf er bislang 140-mal ins Schwarze.