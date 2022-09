Vielseitigkeits-WM: Schwacher Start der deutschen Reiter

Für die deutschen Vielseitigkeits-Reiter und ihren neuen Bundestrainer Peter Thomsen lief der WM-Auftakt in Italien nicht nach Wunsch.

Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan und Ex-Weltmeisterin Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz mussten sich nach Patzern in der Dressur weiter hinten als erwartet einreihen.

"Ja, Mist", sagte Wahler, nachdem sich sein Schimmel in der Trabtour offenbar erschrocken hatte und am Ende nur mit mäßigen 32,8 Punkten aus dem Viereck gekommen war: "Er war so super entspannt und hat viel mehr drauf, es tut mir auch leid, dass ich mit meinen Hilfen nicht zu ihm durchgedrungen bin."