Roger Federer verkündet Karriereende: So reagiert die Sportwelt auf den Rücktritt des Tennisstars Sportwelt zollt Federer Respekt

Karriereende! Federer hört auf

SPORT1

Roger Federer wird seine ruhmreiche Tennis-Karriere beenden. Nach seiner Rücktrittsverkündung zollen zahlreiche Weggefährten dem Schweizer Respekt.

Paukenschlag im Tennis: Roger Federer beendet seine Karriere!

Der 41 Jahre alte Schweizer kündigte in den sozialen Medien an, dass der in der kommenden Woche in London stattfindende Laver Cup sein letztes Event auf der ATP-Tour sein wird. (NEWS: Alles Wichtige zum Tennis)

„Natürlich werde ich in Zukunft noch viel Tennis spielen, aber nicht bei Grand Slams oder auf der Tour. Es ist eine bittersüße Entscheidung, denn ich werde alles vermissen, was mir die Tour gegeben hat“, schrieb der Superstar in einer Mittelung.

SPORT1 zeigt die Reaktionen zum bevorstehenden Rücktritt von Federer.

Alcaraz huldigt seinem Idol

Carlos Alcaraz (aktuelle Nummer 1 der ATP-Weltrangliste): „Roger war eines meiner Idole und eine Quelle der Inspiration! Danke für alles, was du für unseren Sport getan hast! Ich will immer noch mit dir spielen! Wünsche dir alles Glück der Welt für das, was als Nächstes kommt!“

Martina Navratilova (Ehemalige Tennisspielerin): „Was für eine herzliche Botschaft, voller Liebe, Leben, Hoffnung, Leidenschaft und Dankbarkeit. Genauso spielte Roger das Spiel, das wir so sehr lieben. Danke danke danke, für all die Magie!!!“

Juan Martin del Potro (Ehemaliger Tennisspieler): „Ich liebe dich, Roger. Danke für alles, was du im Tennis und mit mir getan hast. Die Tenniswelt wird ohne dich nie wieder dieselbe sein.“

Andy Roddick (US-Open-Sieger 2003): „Cheers, Roger. Danke für die gemeinsamen Erinnerungen, mein Freund. Es war mir eine Ehre, die Zeit und Erfahrungen auf dem heiligsten Boden unseres Sports zu teilen. Außerdem scheint es ein guter Zeitpunkt zu sein, mit dem Training für Wimbledon zu beginnen.“

Wimbledon: „Wo sollen wir anfangen? Es war ein Privileg, deine Reise zu begleiten und zu sehen, wie du in jeder Hinsicht zum Champion wirst. Wir werden deinen Anblick auf unseren Plätzen sehr vermissen, aber alles, was wir jetzt sagen können, ist: Danke für die Erinnerungen und die Freude, die du so vielen bereitet hast.“

Tennis-Größen würdigen Federer

Billie Jean King (Ehemalige Tennisspielerin): „Roger Federer ist der Champion der Champions. Er hat das kompletteste Spiel seiner Generation und eroberte die Herzen der Sportfans auf der ganzen Welt mit einer erstaunlichen Schnelligkeit auf dem Platz und seinem starken Tennisverstand. Er hatte eine historische Karriere mit Erinnerungen, die weiter und weiter leben werden.“

Rod Laver (Ehemalige Tennisspielerin): „Danke für alles, Roger. Wir sehen uns bald. Rocket.“

Milos Raonic (Tennisspieler): „Danke dafür, dass Du mehr für das Tennis getan hast als jeder andere. Danke dafür, dass Deine Konkurrenten und Fans auf der ganzen Welt es erfahren und genießen durften. Herzlichen Glückwunsch zu Deinen Leistungen und an die Menschen, die Du weiter im und außerhalb des Tennis beeinflussen wirst.“

Denis Shapovalov (Tennisspieler): „Ein Vorbild für mich und so viele andere! Danke für alles, Roger. Es war ein Privileg, den Court mit Dir zu teilen!“

Sportgrößen huldigen Federer

Neben den Größen des Tennissports verneigten sich auch andere Sportgrößen vor Federer. SPORT1 fasst die weiteren Reaktionen auf das Karriereende des Schweizers zusammen.





