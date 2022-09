Bundesliga: Nübel-Rückkehr zu Bayern? Nicht unter dieser Bedingung

Alexander Nübel macht eine Ansage an den FC Bayern, unter welcher Bedingung er nicht nach München zurückkehren wird. Dabei plant die Vereinsführung, seinen Vertrag sogar zu verlängern.

Alexander Nübel hat kein Interesse an einer Rückkehr zum FC Bayern, solange Manuel Neuer dort noch zwischen den Pfosten stehen sollte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Auf keinen Fall kommt für mich infrage, dass ich zurückkomme, wenn Manu noch da ist“, betonte der an die AS Monaco ausgeliehene Torhüter im kicker : „Das mache ich sicher nicht. Das kann ich ausschließen, dass ich mich bei Bayern nochmal auf die Bank setze.“

Nübel selbst scheint jedoch der FC Bayern nicht sonderlich wichtig zu sein, wenn er seine Zukunft plant. „Ich bin relativ offen, was das angeht“, erklärte Nübel angesprochen auf seinen nächsten Verein, während sein Vertrag in München noch bis 2025 läuft.

Gespräche wegen einer Vertragsverlängerung, wie sie von den Bayern-Bossen in diesem Winter geplant sein sollen, sind für Nübel „im Moment kein Thema, das macht in der jetzigen Konstellation nicht so viel Sinn“, äußerte sich Nübel mit Hinblick auf den bereits bestehenden langfristigen Vertrag.