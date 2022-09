Anzeige

Champions League: Ex-Bayern-Star und Guardiola adeln Bellingham - BVB-Star bricht Rekorde Ex-Bayern-Star adelt Bellingham

Nach Haaland-Traumtor: "In den letzten Jahren haben wir profitiert"

SPORT1

Jude Bellingham überzeugt gegen Manchester City trotz der Niederlage - und bringt Experten sowie Trainer ins Schwärmen. Außerdem bricht der BVB-Star zwei Champions-League-Rekorde.

Sein Treffer in 56. Minute war dabei nur die Krönung eines Spiels, bei dem er an beiden Enden des Feldes zu überzeugen wusste.

Anzeige

Als Folge erntete er das Lob und die Bewunderung zahlreicher Experten, Trainer und Journalisten. (NEWS: Die Stimmen zum Spiel)

Ex-Bayern-Star Hargreaves begeistert von Bellingham

„Die Art und Weise, wie er für einen 19-Jährigen spricht und spielt, ist nicht normal“, sagte Owen Hargreaves bei BT Sport.

Der 41-Jährige verglich ihn sogar mit einem Allzweck-Werkzeug: „Er ist ein Schweizer Taschenmesser, er ist auf Augenhöhe mit den Besten überhaupt.“

„Jude kann physisch spielen, wie einst Steve G (Gerrard, Anm. d. Red.) und die Bälle steil in die Spitze spielen. Das sind die Spieler, um die man sich als Gegner Sorgen machen muss“, lobte der ehemalige Bayern-Star seinen Landsmann und zeigte sich beeindruckt von dessen vielfältigen Talenten auf dem Platz.

„Die Dortmund-Woche“, der SPORT1 Podcast zum BVB: Alle Infos rund um Borussia Dortmund - immer dienstags bei SPORT1, auf meinsportpodcast.de, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Bellingham Rekordhalter in der Champions League

Inzwischen war es Bellinghams 18. Einsatz in der Champions League - Rekord für einen englischen Teenager.

Gleiches gilt für seine vier Tore in der Königklasse, durch welche er ebenfalls in dieser Kategorie an der Spitze aller englischen U20-Spieler steht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Anzeige

Doch sind es eben nicht nur seine offensiven Qualitäten, die ihn auszeichnen. Gegen balldominante Citizens überragte er mit seinem Spiel gegen den Ball, wovon sich auch sein Trainer Edin Terzic beeindruckt zeigte.

„Er hat so viele Pässe und Flanken geblockt und hat es nach vorne geschafft. Er war wieder einmal sehr gut gegen Manchester City“, lobte Terzic sein „Schweizer Taschenmesser“ in der Zentrale.

Guardiola nicht überrascht von Bellingham

Auch Terzics Gegenüber Pep Guardiola sagte anerkennend: „Er hat die Fähigkeiten zu verteidigen, aber gleichzeitig auch das Gespür, wo er bei seinem Tor stehen musste.“ (NEWS: Würdigung des Haaland-Tors)

„Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, ich denke das weiß jeder“, erklärte Guardiola, für den das Potenzial Bellinghams schon länger klar ersichtlich war: „Ich war beeindruckt, als er noch 17 war.“

„Der 19-Jährige zeigte eine unglaublich reife Leistung, zog im Mittelfeld die Fäden, spielte großartige Pässe und traf per Kopf zur Führung“, beobachtete auch SPORT1-Reporter Patrick Berger, der ihn in seiner Einzelkritik mit der Note 1,5 bewertete.

Sein Fazit: „Für ihn gibt es nur ein Wort: Weltklasse! In seiner Heimat zeigte der Engländer einmal mehr, wieso er zu den heißesten Aktien im Weltfußball gehört.“

An diesen Star dachte Guardiola bei Haalands Traumtor

Anzeige

Experten fordern Stammplatz für WM in Katar

Mit Hinblick auf die WM in Katar forderte Hargreaves eine Berücksichtigung dieser Leistungen für die englische Nationalmannschaft: „Für mich steht er bei der WM in Katar in der Startelf.“

„Wenn er so weitermacht, wird er in Katar in der Startelf stehen, vor allem nach diesen Leistungen“, pflichtete Experte Joleon Lescott bei.

„Aber er macht sich keine Sorgen um England, er sorgt sich gerade nur um Dortmund und darüber, Spiele zu gewinnen“, bescheinigte er dem jungen Engländer, das richtige Mindset für den Erfolg zu haben.