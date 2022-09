DFB-Team: WM-Trainingslager und letzter Test im Oman

Bundestrainer Hansi Flick wird seinen 26er-Kader einen Tag nach der letzten Bundesliga-Runde vor der Weltmeisterschaft am 14. November für fünf Tage im Sultan-Qabus-Sportzentrum in Maskat versammeln.

Zwei Tage vor Abreise ins Teamquartier Zulal Wellness Resort im Norden von Katar trifft die Nationalmannschaft im einzigen Vorbereitungsspiel am 16. November im Sultan-Qabus-Sportzentrum in Maskat auf den Gastgeber. Die Begegnung dient als Generalprobe für die WM-Gruppenspiele gegen Japan am 23. November, Spanien am 27. November und Costa Rica am 1. Dezember. (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)