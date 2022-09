Basketball-EM: Voigtmann warnt vor Spanien - "Die sind immer irgendwie da"

Dabei wies Voigtmann vor der Partie am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) in Berlin auf die Besonderheiten im spanischen Spiel hin. „Spanien ist vielleicht ein bisschen eine andere Mannschaft als die Top-Teams, gegen die wir im Turnier gespielt haben“, sagte er und betonte, sie hätten „nie so den richtigen Superstar gehabt“.

Spanien hat eine „sehr gefährliche Mischung“

"Die haben halt auch so eine Selbstverständlichkeit", sagte Voigtmann: "Die haben sie durch Rudy Fernandez und die Hernangomez-Brüder aus der alten so ein bisschen in die neue Generation mit rübergenommen. Das ist eine sehr gefährliche Mischung." Der "Big Man", der künftig beim italienischen Spitzenklub Olimpia Mailand spielen wird, fügte an, es werde darauf ankommen, "die gleiche Energie auf das Feld zu bringen wie gegen Griechenland."