U21 ohne Kapitän Burkardt gegen Frankreich und England

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in den kommenden beiden Testspielen ohne Kapitän Jonathan Burkardt auskommen. Der Angreifer des FSV Mainz 05 fehlt in den Testspielen gegen Frankreich am 23. September in Magdeburg sowie in England am 27. September wegen einer Fußverletzung. Vom Stammpersonal von Trainer Antonio Di Salvo müssen zudem Josha Vagnoman und Kevin Schade passen, Armel Bella Kotchap rückte zur A-Mannschaft auf.