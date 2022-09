Champions League, PSG: Weltstar lässt Kinder strahlen

Als die Startelf von Paris Saint-Germain am Mittwochabend den Rasen in Haifa betrat und sich für die Hymne der Champions League aufstellte, schlugen die Herzen der Einlaufkinder höher. Besonders ein Profi stand im Mittelpunkt - da wurden sogar Spieler wie Sergio Ramos, immerhin mehrfacher UCL-Sieger sowie WM-Gewinner, gekonnt ignoriert, wenn ER zum Greifen nahe ist: Lionel Messi. (NEWS: Messi mit Rekord - Chelsea patzt)

Lionel Messi sorgt für große Augen

Eine ganze Traube an Kindern ging direkt auf Lionel Messi zu, um ihn zu umarmen. Von Berührungsängsten keine Spur. Und der 35-Jährige reagierte ganz cool, gewährte jedem kleinen Fan seinen Moment, bevor er sich zu seinen Mannschaftskollegen begab.

Auch während der Begegnung bei Maccabi Haifa sorgte der Offensiv-Star für Begeisterung. Der Argentinier knackte beim 3:1-Erfolg über mutig spielende Israelis gleich zwei Bestmarken in der Königsklasse. Durch seinen Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich trug er sich im 18. Jahr in Folge in die Liste der Torschützen ein - Rekord.