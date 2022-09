Augsburg-Trainer Maaßen vor Bayern-Heimspiel: "Müssen leidensfähig sein"

Werder-Fans wollen Spielfeld stürmen - und Keeper an den Kragen

Fußball-Bundesligist FC Augsburg erwartet im Heimspiel gegen Rekordmeister Bayern München eine unangenehme Aufgabe. „Wir müssen leidensfähig sein“, betonte FCA-Trainer Enrico Maaßen vor der Partie am Samstag ( 15.30 Uhr im LIVETICKER ).

Die kleine Ergebniskrise der Münchner mit zuletzt drei Unentschieden in Folge will der 38-Jährige nicht zum Anlass nehmen, sich frühzeitig Punkte auszurechnen. „Ich glaube, wir sollten bei uns bleiben“, sagte Maaßen und ergänzte: „Wir brauchen unsere bestmögliche Leistung, um etwas zu holen.“

Laut Maaßen gelte es für den FCA demnach vor allem, den Schwung aus dem zweiten Saisonsieg in Bremen am vergangenen Freitag mitzunehmen. „Das Spiel in der letzten Woche hat uns sehr gut getan“, sagte der Coach. Jedoch müsse man gegen den FC Bayern „nochmal eine Stufe höher als Bremen“ gehen.