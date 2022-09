FIFA 23: Schnell und trickreich - Darum ist Mbappé der beste Spieler

EA Sports hat die besten Spieler in FIFA 23 vorgestellt. Dabei gibt es fünf Spieler, die ein 91er-Rating haben, doch der PSG-Superstar übertrumpft sie alle.

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo haben ihr Alleinstellungsmerkmal FIFA 23 verloren. Zu weit sind sie in der Ranking-Tabelle von EA Sports im neuen FIFA nach hinten gerutscht.

Beide Superstars sind jetzt in einem Alter, in dem sie körperlich schlicht und einfach nicht mehr das hohe Tempo mitgehen können, das zum Beispiel ein Kylian Mbappé vorgibt. Nur noch 81 Tempo werden Messi und Ronaldo im kommenden Teil gutgeschrieben.

Mbappé dominiert die Angreifer-Meta in FIFA 23

Durch die Rating-Downgrades von Messi (91 OVR) und Ronaldo (90 OVR) gibt es jetzt fünf Spieler, die laut ihrem Overall-Rating (OVR) den Titel: „Bester Spieler in FIFA 23″ verdient hätten. Das sind Karim Benzema (Real Madrid), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) und eben Lionel Messi (Paris Saint-Germain).

Schaut man sich die Werte der Karten an, dann fällt einem direkt auf, dass Mbappé mit Abstand der schnellste Spieler ist. Messi, Benzema, Lewandowski und De Bruyne kommen nicht mal ansatzweise in die Nähe des bestbezahlten Fußballers der Welt. Und da das Tempo ausschlaggebend für die FIFA 23-Meta ist, wird schnell klar, dass nur Mbappé der beste Spieler sein kann.

Der Franzose bringt alles mit, was man sich von einem guten Stürmer in Ultimate Team erhofft: Schnelligkeit, Schussgenauigkeit, gutes Dribbling und 5-Sterne-Skills. Die Spezialbewegungen werden auch in FIFA 23 wichtig sein, und da kein weiterer Akteur der 91er-Riege die perfekten Dribblingmovements aufweisen kann, hebt das Mbappé deutlich vom Rest ab.