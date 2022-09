Basketball-EM: Ist NBA-Star Daniel Theis der X-Faktor für Deutschland?

Theis mit schwierigem Start in die EM

Basketball EM: Theis fängt Feuer gegen Griechenland

Zunächst taten sich die Deutschen dabei auch sichtlich schwer. Doch dafür lief es offensiv rund - auch weil Theis zum wichtigen Faktor wurde. Er traf direkt seinen ersten Dreier und schöpfte daraus in Sachen Scoring viel Selbstvertrauen. Am Ende stand eine neue persönliche Bestmarke von 13 Punkten.

Theis mit Double Double gegen Griechenland

Diese Präsenz am Brett zeigte er auch in der Defensive. Dort griff er sich zehn weitere Rebounds und rundete seinen starken Tag mit einem Double-Double ab.

Es waren aber nicht nur die Rebounds, die seine enorme Präsenz in der Defensive widerspiegelten. Theis war stets nahe an seinem Gegenspieler und ließ dem „Greek Freak“ kaum Raum. Gegen Deutschland hatte Antetokounmpo eine Plus-Minus-Rating von -19 - ein schwacher Wert für einen Mann seiner Klasse.

Theis mit Mega-Block

Theis sorgte in der Partie für zahlreiche Highlights. So pflückte er einen Wurf von Tyler Dorsey mit einem Monster-Block aus der Luft. Die Schiedsrichter entschieden jedoch auf Goaltending, was in der Folge für heftige Diskussionen sorgte.